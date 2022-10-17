32 derslikli iki lise binasının temeli atıldı - Son Dakika
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32 derslikli iki lise binasının temeli atıldı

17.10.2022 15:32

Uşak'ın Banaz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan iki okulun yeni binalarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan iki okulun yeni binalarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, Şehit Tuncay Durmuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Necati Sargın Anadolu Lisesi binalarına depreme dayanıksız olmasından dolayı yıkım kararı verildiğini anımsattı.

Bu iki lise binasını hızla eğitimin hizmetine sunmak istediklerini bildiren Ergün, "Bu iki yatırımın yaklaşık yatırım değeri 100 milyon liraya yakın. Bu liselerden Şehit Necati Sargın Anadolu Lisesi inşallah bir dahaki sene eylül ayında yani eğitim öğretim yılı başladığında, Şehit Tuncay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ise yaklaşık ondan 2-2,5 ay sonra, önümüzdeki yılın ikinci döneminde eğitime açacağız." dedi

Ergün, Şehit Tuncay Durmuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne aynı zamanda 2 atölye binasının da inşa edileceğini sözlerine ekleyerek, yatırımların hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in de konuşma yaptığı törende on altışar derslikli okulların temelleri atıldı.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 derslikli iki lise binasının temeli atıldı - Son Dakika

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