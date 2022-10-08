Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika
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Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi

08.10.2022 18:17

Gelen Uşak haberine göre Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 322 sürücüye idari para cezası kesilirken, 39 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 322 sürücüye idari para cezası kesilirken, 39 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 12 bin 581 araç kontrol edildi. Bin 322 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 39 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika
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