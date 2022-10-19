Uşak haber! Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak haber! Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

19.10.2022 16:00
Uşak haber! Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Uşak haberi: Uşak'ta ormanlık alana girerek ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

Uşak'ta ormanlık alana girerek ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

İzmir'den Uşak istikametine seyreden İ.Y. (62) yönetimindeki 35 MDS 63 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Ormanlık alana giren otomobil, ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi H.Y. (59) itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

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