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Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı

İtfaiye, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak haber! Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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