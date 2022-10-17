Uşak haberi: Düğün yolundaki kazada ölen sürücünün cenazesi, Uşak'a gönderildi - Son Dakika
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Uşak haberi: Düğün yolundaki kazada ölen sürücünün cenazesi, Uşak'a gönderildi

17.10.2022 17:51
Uşak haberi: Düğün yolundaki kazada ölen sürücünün cenazesi, Uşak'a gönderildi

Uşak gündem haberi | MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına uçan otomobilinde hayatını kaybeden Mesut Kocabıyık'ın (43) cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına uçan otomobilinde hayatını kaybeden Mesut Kocabıyık'ın (43) cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kargın Mahallesi Kaplıcaaltı Yolu mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan Kestelli Mahallesi'ndeki düğüne gitmek için yola çıkan Mesut Kocabıyık'ın kullandığı 45 R 6745 otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Kocabıyık ile yanındaki eşi Elif Kocabıyık (38), çocukları Celal Emir Kocabıyık (8) ve Eymen Kocabıyık (3) ile akrabaları Fadime Kutlu (41) ve kızı Ceren Kutlu (11), ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Turgutlu Tapu Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi Mesut Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Eymen Kocabıyık'ın tedavisi ise sürüyor.Mesut Kocabıyık için bugün öğle vakti Turgutlu Hacı Ömer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Mesut Kocabıyık'ın eşi Elif Kocabıyık, güçlükle ayakta durabildi. Kocabıyık'ın cenazesi, namazın ardından toprağa verilmek üzere Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Turgutlu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak haberi: Düğün yolundaki kazada ölen sürücünün cenazesi, Uşak'a gönderildi - Son Dakika

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