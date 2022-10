Uşak haberi: Sol Parti'nin Uşak'taki 'Üretici Mitingi'nde Konuşan Üreticiler: "Köylü Aç, Sefil. Üretiyoruz Ama Tüketemiyoruz"

TAMER ARDA ERŞİN

SOL Parti'nin Uşak'ta düzenlediği "Üretici Mitingi"nde konuşan 60 yaşındaki üretici Eşe Yarcı, "Üzüm, tütün, bağ, koyun, her şey var. Yalnız kaldırdığımız para etmiyor. Mazot oldu 30 lira. Gübre oldu 400 lira. Yem oldu 400 lira. Rençperin hali kötü. Köylü aç. Köylü sefil. Köylü geçinemiyor" dedi. Bir diğer kadın üretici kadın Sultan Yıldız, yaşadıkları sıkıntıyı "Üretiyoruz ama tüketemiyoruz. Mazotu, gübreyi hiçbir yerde alamıyoruz. Biz üreticiyiz ama satamıyoruz" diye anlattı.

SOL Parti, Uşak'ta "Üretici Mitingi" düzenledi. "İşçi, köylü, emekçiyiz. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Üzüm, tütün, buğday canımız, hakkımızı alırız. Tekel, TARİŞ açılsın, şirketler kovulsun" yazılı pankartların asıldığı mitingde, "Üreticinin tüm borçları silinsin" yazılı dövizler taşındı.

Mitingde konuşma yapan SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Haziran 2023 seçimlerine 30 hafta kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu 30 haftanın sonunda, Haziran 2023'te onların iktidarının son günü olacak. Buna inanın. Bu kötülüğün imparatorluğunu, bu zorbaları yıkacağız hep birlikte. O tarih, bu ülkenin aydınlık geleceğine açılacak tarih onlar için hesap gününün başladığı gün olacak. Sanmasınlar ki bu ülkeye yaptıkları kötülüklerin hesabı sorulmayacak, bu ülke emekçilerinin sofralarından çaldıklarının hesabı sorulmayacak. Bu ülke, bu insanlar, bu halk artık bu karanlığı bir gün daha sırtında taşımak istemiyor."

İşleyen, Cumhuriyet'in kuruluşunda "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" yazılı pankartın olduğu tarihi fotoğrafı hatırlatarak, "Bu ülkenin emekçilerinin hangi kazanımı varsa, her birini talan ettiler. Yıllardır sağ iktidarlar bu ülkenin emekçilerini etnik temelde böldüler, mezhep temelinde böldüler, dinle sömürdüler. Kendileri Karun gibi yaşıyorlar. Bizim yoksullukta birleştirdiler, bütün ülkenin bir avuç harami dışında herkese, her fikirden, her mezhepten herkesi yoksullukta birleştirdiler. Bu ülkenin yoksulları olarak, ezilenleri olarak, bizi sömüren bir avuç haramiye karşı birleşeceğiz" diye konuştu.

"KITLIK ÇEKİYORUZ, YİYEMİYOR, İÇEMİYORUZ"

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, üreticinin emeklerinin iktidar tarafından görülmediğini ifade ederek, üreticilerin kendilerine söylediklerini şöyle aktardı:

"Bize dediniz ki açız. Gübre, mazot çok pahalı, alamıyoruz, borçlanıyoruz. Tefecilerin eline düşürülüyoruz. Pahalılık çok arttı. Kıtlık çekiyoruz, yiyemiyor, içemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Hastanelere gidemiyor, muayene olamıyoruz. Çocuklarımızı evlendiremiyoruz. Biz de size dedik ki, o zaman gelin hep birlikte ellerimizi birleştirelim, taleplerimizi hep birlikte haykıralım. Geleceği hep birlikte ellerimizle kuralım."

Başer, Uşak'ta madenin kullanması nedeniyle yurttaşların suyunun da kesildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Üreticiyi görmeyenlerden alacağımız acil taleplerimiz var. Bir gece yarısı Kolin'in, Cengiz'in, onlarca holdingin vergi borçlarını bir kalemde sildiniz. Üreticilerin yarından tezi yok, elektrik, su ve Ziraat Bankası borçlarını silin o zaman. Dolar yükselirken, girdi fiyatlarının derhal sabitleyin. Taban fiyatlarını şirketler ve tek adam belirlemesin. Tek adam üzüm fiyatını açıklamasın. Buğday fiyatını açıklamasın. Taban fiyatını halkla birlikte, insanca yaşayacak ücret olarak üreticiler belirlesin."

"ÜRETİYORUZ AMA TÜKETEMİYORUZ"

Uşaklı üretici kadın Sultan Yıldız, "Üretiyoruz ama tüketemiyoruz. Mazotu, gübreyi hiçbir yerde alamıyoruz. Biz üreticiyiz ama satamıyoruz. Tütüncüyüz, cevizciyiz, üzümcüyüz. Hiçbir şeyimizi satamıyoruz. Gübre çıktı dağın başına. Her şey, ekmek, un, aş. Herkes çok rezil" diye konuştu.

"KÖYLÜ AÇ"

60 yaşındaki üretici kadın Eşe Yarcı, "Ben üreticiyim. Üzüm, tütün, bağ, koyun, her şey var. Yalnız kaldırdığımız para etmiyor. Mazot oldu 30 lira. Gübre oldu 400 lira. Yem oldu 400 lira. Rençperin hali kötü. Biz üretiyoruz, yönetelim arkadaşlar. Köylü aç. Köylü sefil. Köylü geçinemiyor. 20 senedir iktidara geldiğinde doğan çocuklar oy atacak oldu. Yeter arkadaşlar. Üreten biz olalım, tüketin de biz olalım" dedi.

Mitingde sanatçılar Tolga Çandar ve Gülseren Kılıç sahne aldı.