Uşak haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta tohum dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
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Uşak haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta tohum dağıtım törenine katıldı

14.10.2022 16:58
Uşak haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta tohum dağıtım törenine katıldı

Uşak habere göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Göç nedeniyle üretimden uzak kalan tarım arazilerin kiraya verilmesi, kiralardan elde edilecek gelirin de arazi sahiplerine ödenmesi için çalışma yapıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Göç nedeniyle üretimden uzak kalan tarım arazilerin kiraya verilmesi, kiralardan elde edilecek gelirin de arazi sahiplerine ödenmesi için çalışma yapıyoruz." dedi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katılan Kirişci, üreticilerin bu ülkenin medarıiftiharı olduğunu söyledi.

Türkiye'de uzun dönem insanların, 'benim babam çiftçi' veya 'ben çiftçilik yapıyorum' demekten imtina ettiğini, bu anlayışın artık 'kurtuluş tarımda' düşüncesine evrildiğini aktaran Kirişci, "Şimdi iki ülke arasındaki savaştan en çok etkilenen alan pandemiyle birlikte bozulmuş olan tarım ve gıda zinciri oldu. Bunların hem tedarik hem üretiminde ciddi aksamalar yaşandı. Tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte dünya rahat bir nefes aldı ve 22 Temmuz'dan bu yana geçen toplam 331 gemiden 7,4 milyon ton civarında hububat ilgili ülkelere taşınmış oldu. İnşallah burada bir aksaklık olmaz. İnşallah bu koridordan bu ürünün akışı devam eder." diye konuştu.

AK Parti'nin daha iyisini yapmak adına 20 yıldan bu yana iktidar olduğunu ifade eden Kirişci, bu dönemde pek çok alanda ciddi mesafeler kat ettiklerine işaret etti.

Dünyada her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendi şartları olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Yani 65 milyon olan 2002'deki nüfusumuz 85 milyona çıkmış durumda. 4,5 milyon civarında bize 'Güvenli limandır.' deyip gelip sığınmış olanlar var. Bu ülkeye gelen turistler var. Bu turistler için başka bir ülkeden pizza, hamburger, lahmacun, kebap siparişi verecek halimiz yok. Neticede ürettiklerimizi onlara ikram etmek ve onlar için de üretiyor olmak durumundayız.

Üretimi artırmak ve ekilmemiş alanları boş bırakmamak için bir süreç başlattık. Tohumluk veriyoruz, bunun yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz. Böylelikle şu veya bu gerekçeyle ekilmeyen alanların ekimine hız vermiş oluyoruz. Göç nedeniyle üretimden uzak kalan tarım arazilerin kiraya verilmesi, kiralardan elde edilecek gelirin de arazi sahiplerine ödenmesi için çalışma yapıyoruz."

Tarıma yönelik mevzuat ve düzenlemeleri tarım camiasına kazandırarak üreticileri rahat ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kirişci, daha nitelikli üretimi sağlamak istediklerini kaydetti.

Bazı konulardaki zorlukları aşmaya çalıştıklarını vurgulayan Kirişci, "Mesela sütle ilgili konuda sizlerden çok yoğun talepler geldi. Geçen hafta Ulusal Süt Konseyi buradaki net olan sıcak sütün çıkış fiyatını, üreticinin elinden çıkış fiyatını 7,5 lirayken 8,5 lira olarak ilan etti. Biz de onun üzerine 50 kuruşluk primi koyduk. Süt ve yem arasındaki o parite de 1,41 -1,43 gibi. İşte pariteyi de çok rahatlıkla 1,30'un üzerine çıkarak tutturmuş olacağız. 'Sen üret yeter.' diyoruz."

Bakan Kirişci, dağıtılacak tohumların bereket olarak topraklardan yükselmesi ve çiftçilere refah olarak yansıması dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan, Kirişci'ye hediye takdim etti.

Törende çiftçilere toplam bin 125 ton arpa, buğday ve tritikale tohumu dağıtıldı.

Vahit Kirişci, tören öncesi embriyo transferiyle doğan iki buzağıya biberonla süt içirdi.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta tohum dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta tohum dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
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