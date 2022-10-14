Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 143 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4'ü sonradan olmak üzere 12 kişi gözaltına alınırken 10 ruhsatsız tabanca, 417 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 244 sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklanırken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak 3. sayfa haberi: Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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