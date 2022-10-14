Uşak 3. sayfa haberi: Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uşak 3. sayfa haberi: Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

14.10.2022 22:32

Uşak haberler: Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı Uşak'ta emniyet müdürlüğünce düzenlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta emniyet müdürlüğünce düzenlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 143 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4'ü sonradan olmak üzere 12 kişi gözaltına alınırken 10 ruhsatsız tabanca, 417 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 244 sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklanırken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı KONSER SONRASI DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA 2 ÖLÜ, 1 YARALI KONSER SONRASI DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak 3. sayfa haberi: Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak 3. sayfa haberi: Uşak'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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