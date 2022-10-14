Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

14.10.2022 21:48

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 4 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Ekim'de 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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