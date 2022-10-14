Uşak haberleri: Uşak'ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak haberleri: Uşak'ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

14.10.2022 15:16
Uşak haberleri: Uşak'ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uşak haberleri: Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki denetimlerde ekipler, iki ayrı olayda çok miktarda sukunk ve metamfetamin adlı uyuşturucu maddeler yakaladı. Bir şüpheli şahısın üzerinde yapılan aramada toplam 8,250 gram Skunk ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapılan 4 şüpheli şahsın adli mercilere sevk edilmesinin ardından 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak haberleri: Uşak'ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak haberleri: Uşak'ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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