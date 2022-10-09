Uşak haberleri: Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak haberleri: Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

09.10.2022 16:16
Uşak haberleri: Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Uşak habere göre Uşak'ta motosikletin, kaza yapan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta motosikletin, kaza yapan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen L.Ö. (21) yönetimindeki 64 DU 366 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Aynı istikamette seyreden M.T.Ç. kontrolündeki 64 ACB 601 plakalı motosiklet, kazaya karışan otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki A.B. (21) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak haberleri: Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak haberleri: Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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