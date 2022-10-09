Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki A.B. (21) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak haberleri: Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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