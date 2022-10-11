Uşak haberleri! Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uşak haberleri! Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı

11.10.2022 14:45
Uşak haberleri! Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı

Uşak haberler... Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri çalışmalar neticesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak haberleri! Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak haberleri! Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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