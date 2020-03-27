Uşak Hasanköy'deki giriş çıkış kontrol uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy'de bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altına alınmasından sonra başlanan köydeki giriş çıkış uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Banaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Hasanköy'de bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hastanın Uşak'ta tedavi altına alındığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir hastamız sebebiyle sağlık ekiplerince tüm köyde tarama yapmak amacıyla, 27 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren uyguladığımız giriş çıkış kontrol uygulaması kaldırılmıştır. Hastanın yakın çevresinde bulunan kişiler, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince ev izolasyonunda takip edilecektir. İlçemizde koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması sebebiyle sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız değil tüm yaş gruplarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, ama her şeyden önce evde kalarak koronavirüs ile mücadelemize destek olmasını rica ediyoruz."