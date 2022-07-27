Kazada eğitim uçağı pilotu Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Korkutan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu! Pilot kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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