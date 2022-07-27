Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu! Pilot kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu! Pilot kazadan yara almadan kurtuldu

27.07.2022 15:38
Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu! Pilot kazadan yara almadan kurtuldu

Uşak Havaalanı'nda iniş esnasında ön tekerleri kopan eğitim uçağı pistte yan yattı. Korkutan kazada pilot Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının Uşak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada ön tekeri koptu. Tekeri kopan uçak iniş yaptığı yerde yan döndü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarlar sonrasında havaalanına tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PİLOT YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada eğitim uçağı pilotu Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkutan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

İniş sırasında ön tekeri kopan uçağın pilotu kazayı burnu bile kanamadan atlattı
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Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu! Pilot kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu! Pilot kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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