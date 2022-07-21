Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

21.07.2022 20:32
Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Uşak Havalimanı içerisinde otluk alanda çıkan ve yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Uşak Havalimanı içerisinde otluk alanda çıkan ve yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle otluk alanda büyüyen yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 iş makinesi, Uşak Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti.

Yaklaşık 30 dekarlık otluk alanda etkili olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Havalimanına gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangın hakkında Havalimanı Müdürü İsmail Yıldız'dan bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Uşak Havalimanı, İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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