Rüzgarın da etkisiyle otluk alanda büyüyen yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 iş makinesi, Uşak Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti.

Kaynak: AA

Uşak Havalimanı, İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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