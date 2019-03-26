Son Dakika Haberleri: Uşak'ı ve Ege Bölgesini Temsil Edecekler

Uşak'ı ve Ege Bölgesini Temsil Edecekler

46 dakika önce

Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl 4.'nü düzenlediği 'Kültür Sanat Yarışmaları' kapsamında yapılan bilgi yarışmasında Ege bölge 1.'si oldu.

Uşak'ı ve Ege Bölgesini Temsil Edecekler, System.String[]
Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl 4.'nü düzenlediği 'Kültür Sanat Yarışmaları' kapsamında yapılan bilgi yarışmasında Ege bölge 1.'si oldu.

Denizli Merkez Efendi Kongre Merkezinde düzenlenen yarışmaya İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Muğla, Aydın, Denizli ve Uşak ilinden gelen öğrenciler katıldı. Yarışmada Uşak 3 lise, 3 üniversite öğrencisi olmak üzere 6 öğrenci tarafından temsil edildi. Üniversite öğrencileri kendi kategorisinde 4. olurken Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 'Tarih, Genel Kültür, Spor, Edebiyat' konularında sorulan 20 sorunun 13'üne doğru cevap vererek Ege Bölge birinciliğini elde etti.

Okul öğrencileri Ümmü Gülsüm Yatırlı, Meryem Armağan ve Ayşe Naz Koşar 12-15 Mayıs Gençlik Haftası Kutlamaları programı çerçevesinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye finalinde Uşak'ı ve Ege bölgesini temsil edecek. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

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