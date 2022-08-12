Uşak'ta aranan 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uşak'ta aranan 44 şüpheli yakalandı

12.08.2022 15:24
Uşak'ta aranan 44 şüpheli yakalandı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta emniyet ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik olarak sürdürdüğü çalışmalarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta emniyet ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik olarak sürdürdüğü çalışmalarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Uşak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde süreçte meydana gelen 15 olaya müdahale etti. 24 şüpheli şahıs hakkında işlem yaptı. 10 gram metamfetamin, 64 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

KOM Şube müdürlüğü ekipleri de meydana gelen 1 adet olayla ilgili bir kişi hakkında işlem yaptı. 3 milyon adet bandrolsüz kaçak dolu makaron ele geçirdi.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ/PYD terör örgütü soruşturması dahilinde 2 olayda 2 şüpheli şahsa adli işlem yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 13 adet nitelikli dolandırıcılık, 6 adet banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 10 adet bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme olmak üzere meydana gelen toplam 29 olaya müdahale etti.

Trafik Ekiplerince yapılan denetimlerde 7807 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edildi. 1229 araç sürücüsüne idari para cezası tatbik edildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta aranan 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta aranan 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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