Son Dakika Haberleri: Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mesut Gezer atandı
Son Dakika Güncel Haber

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mesut Gezer atandı

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mesut Gezer atandı, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.


Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bu kapsamda Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. 2014 yılından bu yana görev yapan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.


1993 Yılında Polis Akademisinden mezun olan Mesut Gezer İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Komiser yardımcısı olarak polislik mesleğine başladı. Gezer, Kars, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul, Nevşehir ve tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında asayiş, yabancılar, trafik, havalimanı birimlerinde, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde ve son olarak İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.


2017 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan Gezer'in yeni görev yeri Uşak İl Emniyet Müdürlüğü olarak belirlendi. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişti
Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mesut Gezer atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]