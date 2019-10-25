Son Dakika Haberleri: Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Son Dakika Güncel Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

18 dakika önce

Uşak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, System.String[]

Uşak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında İŞKUR İl Müdürü İlhan Temel ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilin istihdam verileri değerlendirildi.

Toplantıda, yılının 9 ayında 19 bin 322 iş arayan vatandaşın 8 bin 545'inin İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiği, iş ve meslek danışmanlarınca 35 bin 801 kişiyle bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştiği ve 412 kişiye de iş arama becerileri semineri verildiği bildirildi.

İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Aktif İşgücü Programları uygulandığının aktarıldığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ocak - Eylül döneminde 3 adet Özel Politika Kursu, 1 adet İstihdam Garantili Kurs, 5 adet İstihdam Garantisiz Kurs, 11 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olmak üzere toplam 20 kurs açıldı. Bu kurslardan 433 kursiyer yararlandı. İŞKUR'un işsizlerin mesleki becerilerini geliştirmek üzere yoğun bir şekilde uyguladığı işbaşı eğitim programlarından bin 608 katılımcı faydalandı. Ocak – Eylül döneminde bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitiren 4 bin 684 kişiye, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan işsizlik ödeneği bağlandı."

İŞKUR, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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