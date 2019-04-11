Son Dakika Haberleri: Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

50 dakika önce

Uşak Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı.

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Uşak Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı.


Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı yatırımları ele alındı.


Kentte yatırımların devam ettiğini belirten Kocabıyık, belirlenen hedefler doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

İl genelinde hazırlanan 187 projenin 1 milyar 970 bin 384 lira tutarında olduğunu ifade eden Kocabıyık, "Devam eden çalışmalara 80 milyon 216 bin liralık harcama yapıldı. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu hedeflerimize ulaşma amacındayız." diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile daire müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:47 Kaynak: AA
Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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