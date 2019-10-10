Son Dakika Haberleri: Uşak İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Uşak İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Uşak İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Uşak Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı Üçüncü Dönem Toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında yapıldı.

Uşak İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Uşak Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı Üçüncü Dönem Toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında yapıldı.

Uşak İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda 2019 yılı yatırımları ele alındı.

Vali Kocabıyık, Uşak'ın kalkınması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledib.

İl genelinde hazırlanan 295 projenin 2 milyar 207 milyon 289 bin lira tutarında olduğunu ifade eden Kocabıyık, "Devam eden çalışmalara 237 milyon 720 bin liralık harcama yapıldı. Uşak'ın gelişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu hedeflerimize ulaşma amacındayız." şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile daire müdürleri katıldı.

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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