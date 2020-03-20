Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden, asılsız sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden, asılsız sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu - Son Dakika

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden, asılsız sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

6 saat önce

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Uşak'a ilişkin sosyal medyada asılsız provakatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden, asılsız sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu, System.String[]

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Uşak'a ilişkin sosyal medyada asılsız provakatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uşak'a ilişkin, asılsız paylaşımların sosyal medyada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bundan böyle yaptıkları asılsız paylaşımlar ve bu paylaşımlarla halkı korku ve paniğe sevk eden kişiler takip edilerek haklarında yasal takip başlatılarak suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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