Uşak İli Kalkınma Vakfı 2021 Yılı Genel Kurul'u Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Uşak İli Kalkınma Vakfı 2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Özmerkez İl Genel Meclisi salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, dekanlar, yüksekokulu müdürleri, daire müdürleri ve vakıf üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Vali Funda Kocabıyık, Uşak İli Kalkınma Vakfı'nın 1993 yılından itibaren kıymetli üyelerinin emekleriyle, Uşak için her yıl daha iyiyi yapabilmek adına çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti, "İlimizdeki sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve idarecilerimizi bir araya getiren bu çatı altında yapılan çalışmalar; bilimsellik, duyarlılık, sorumluluk ve kültür odaklı anlayışı yansıtmakta; ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına ciddi katkılar sağlamaktadır. Özellikle toplumumuzun kalkınmasında, bilim yuvası olma yolunda Üniversitemizin kuruluşu; Vakfımızı kuran ve ardından yoğun bir emek sarf eden üyelerimizin en güzel başarısı; hayrıdır. Bunun yanında 28 yıldır azimle çalışmaya devam eden Vakfımızın eğitime, turizme ve spor faaliyetlerine verdiği destek de çok yönlülüğünü ortaya koymaktadır. Sanayici ve iş adamlarımızın bağışları, kurum ve kuruluşların mevzuatın izin verdiği ölçüde yaptıkları destekler ve hazırlayacağımız projelerle yine hep beraber, özenle çalışarak Vakfımızın çatısı altında başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Hem bugün hem de geçmişte Vakfımızda görev yapan başta meslektaşlarım Sayın Valilerimiz olmak üzere, birlikte çalıştığımız yönetim ve denetleme kurulu üyelerimize, bağışlarıyla Vakfımızın hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran tüm üyelerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından, döneme ilişkin faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve akabinde gelir gider tabloları okundu. Genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilen raporlarla birlikte yönetim ve denetleme kurulları ibra edilmesinin ardından sona erdi.

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