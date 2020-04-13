UŞAK İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı - Son Dakika

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UŞAK İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
6 saat önce
UŞAK İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
UŞAK İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:07 Kaynak: DHA
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