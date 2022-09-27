Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

27.09.2022 11:15
Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla ölmesi sonrası gözaltına alınan babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi salıverildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla ölmesi sonrası gözaltına alınan babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi salıverildi.

Paşacık köyünde 25 Eylül'de tüfek saçmalarıyla yaralanan Serkan D.'nin hastanede ölümünün ardından birlikte ava çıktığı belirlenerek gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maktulün babası K.D ile 4 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Ç. ve B.Ç. de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin ifadelerinde birlikte düzenli olarak ava gittiklerini, olay günü Serkan D'nin önceden belirledikleri yerde durmadığını, bu yüzden fark edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan Serkan D'nin ailesinin de şüphelilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olay

Paşacık Köyü Yayla mevkisinde domuz avına çıkan gruptaki Serkan D, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmış, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili babası K.D. ve 6 kişi gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Çinli Diplomat Hawaii'nin Çin-Abd İşbirliğindeki Rolünü Vurguladı Çinli Diplomat Hawaii'nin Çin-Abd İşbirliğindeki Rolünü Vurguladı Çin'de 13. Cppcc Ulusal Komitesi'nin 78. Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı Çin'de 13. Cppcc Ulusal Komitesi'nin 78. Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi
Kaynak: AA

Eylül, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:14 Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 18:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement