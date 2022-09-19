Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

19.09.2022 20:12
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden M.Ş. yönetimindeki 40 T 5006 plakalı taksi, Düzlüce köyü yakınlarında C.K. idaresindeki 64 DA 695 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside yolcu olarak bulunan T.A. ve H.İ. ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki N.Ç. yaralandı.

Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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