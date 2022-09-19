Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden M.Ş. yönetimindeki 40 T 5006 plakalı taksi, Düzlüce köyü yakınlarında C.K. idaresindeki 64 DA 695 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takside yolcu olarak bulunan T.A. ve H.İ. ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki N.Ç. yaralandı.
Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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