Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki R.S. (44) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Uşak 'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

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