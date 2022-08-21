İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

21.08.2022 02:11
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ın Banaz ilçesinde Derbent Köyü yakınlarında meydana geldi. M.U. (20) idaresindeki 64 BR 351 plakalı otomobil ile Derbent Köyü istikametine seyir halinde iken Kızılhisar istikametinden gelen M.S. (53) kontrolündeki 64 BK 141 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 64 BR 351 plakalı otomobilde yolcu olarak seyir eden Necati Arslan'ın (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.U., M.S. ve R.S. (44) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken yaralı M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

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Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Derbent, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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