Burhaniye köyünde imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bitişikteki başka bir eve sıçrayan yangına Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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