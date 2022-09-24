Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

24.09.2022 11:20
Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Uşak'ın Banaz ilçesinde imam lojmanında çıkan ve bitişik eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde imam lojmanında çıkan ve bitişik eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Burhaniye köyünde imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bitişikteki başka bir eve sıçrayan yangına Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında lojman ve ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan imam Akif Emre Ateş hafif şekilde yaralandı.

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Kaynak: AA

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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