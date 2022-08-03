Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı

03.08.2022 13:05
Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Şehitler mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, İ.S. ve S.N.Ç. tarafından çalınan 2 motosikletin Uşak'a götürüldüğünü tespit etti.

Çaldıkları motosikletlerle yakalanan 2 zanlı, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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