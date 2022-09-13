Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı

13.09.2022 14:35
Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı pikapla üzerinden geçilen ve tedavi altına alınan köpek, Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplenildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı pikapla üzerinden geçilen ve tedavi altına alınan köpek, Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplenildi.

Uşak İl Tarım Müdürlüğünde görevli veterinerlerce tedavisi tamamlanan köpek için Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kulübe yapıldı.

Günlük bakımları da yapılan köpeğin yaşamını bu alanda sürdüreceği belirtildi.

Banaz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Tedavisi yapılarak sağlığına kavuşan küçük dostumuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce sahiplenilmiş, yeni yuvasında, yeni arkadaşlarıyla birlikte bakımı yapılmaya devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Olay

Banaz ilçesinde resmi plakalı bir pikabın yolda yatan köpeğin üzerinden geçildiği görüntülerin paylaşılması üzerine 9 Eylül'de Uşak Valiliği soruşturma başlatmış ve konuyla ilgili iki memur görevden uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı - Son Dakika
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