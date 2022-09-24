Şaban Mahallesi'nde motosikletle seyir halinde olan Halil Özdemir ile yaya olarak yürüyen O.Ç. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Halil Özdemir, Jandarma, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta yol verme kavgasında bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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