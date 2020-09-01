Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde anlamlı sergi - Son Dakika

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde anlamlı sergi

Uşak'ta düşman işgalinden kurtuluşun 98.yıl dönümünde resim sergisi açıldı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde anlamlı sergi, System.String[]

Uşak'ta düşman işgalinden kurtuluşun 98.yıl dönümünde resim sergisi açıldı.

İsmet Paşa Caddesi'nde Tiritoğlu Parkı'nda Uşak Belediyesi tarafından kurulan resim sergisine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Albay Murat Kılıç katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından konuşmasını yapan Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve fedakarlığıyla tarih yazan kahraman Mehmetçiğimizi şükranla yad etti. Çakın, "Anadolu'nun Türk yurdu olduğu; bu aziz milletin bayrağından, hürriyetinden, benliğinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceği, hadiseler değişse de değişmeyen bir netice olmuştur. Milletimiz, esareti reddeden dik duruşu ve kararlılığıyla daima milli ve manevi değerlerine sahip çıkmış, hürriyeti için canını hiçe saymış, gerektiğinde kurşunlara süngüyle koşmuştur. Bu aziz ve asil millet, yokluğa, dara düşmeye ve daha nicesine göğüs germeyi bilmiş, ancak vatansız kalmayı bir an dahi kabul etmemiştir. Tüm imkansızlıklara rağmen iman ve inanç dolu yüreği ile düştüğü yerden kalkmış, mukaddes vatanımızın en küçük parçasını dahi müdafaa etmeyi bilmiştir" dedi.

"Milli mücadele şehitlerini ve gazilerini minnetle yad ediyorum"

Belediye Başkanından sonra konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bugün ecdadımızın kanlarıyla savunduğu bu cennet vatan bizlere emanettir. Bizler de vatanımızı ve bayrağımızı aynı azimle, imanla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadele şehitlerini ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun" dedi.

Resim sergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafının okunmasıyla açıldı. Sergide protokol üyeleri beraber gezdi. - UŞAK

Mustafa Kemal Atatürk, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde anlamlı sergi - Son Dakika


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