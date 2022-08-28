"Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak" açıldı - Son Dakika
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"Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak" açıldı

28.08.2022 18:48
"Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak" açıldı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykelleri ile Milli Mücadele yıllarına ait bir çok resim ve tablonun yer aldığı 12 katlı "Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla açıldı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykelleri ile Milli Mücadele yıllarına ait bir çok resim ve tablonun yer aldığı 12 katlı "Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla açıldı.

Geleneksel Uşak halılarının dokunduğu Uşak Belediyesi Dokur Evi'ni ziyaret eden Yavuz, burada dokuma yapan kadınlarla sohbet etti ve halı dokudu.

Yavuz, kentte restore edilen camilerin ve yapıların olduğu bölgeleri gezdi, İskender Pala Halk Kütüphanesi'ne geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uşak Belediyesince yapılan, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykellerinin, Milli Mücadele yıllarına ait bir çok resim ve tablonun yer aldığı 12 katlı "Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak"ın açılış törenine de katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, şehirleri şehir yapan unsurun binalar değil, o şehrin ruhunun olduğunu söyledi.

Çalışmanın Uşak için önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız bu çalışmayı gelip bakanımıza sunduğunda vekillerimizle birlikte, biz bu çalışmayı şehrin ruhunu aslında bir anlamda ayağa kaldıracak, çocuklarımıza da en güzel, en teknolojik yöntemlerle anlatacak bir çalışma olarak gördüğümüz için aslında son derece önemsedik. Burası bir şehir tarihçiliği, bir kültür tarihçiliği anlamında önemli bir çalışma. Aslında başkanımız bugün burada bir şehir müzesi kurmuş oluyor. Bu nedenle ben hem başkanımızı hem valimizi hem de milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Çok önemli bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bu müzeye destek vermiş olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz."

Uşak Valisi Turan Ergün de tarihsel süreçte yaşanan olayların genç nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada bu zamana kadar sayın belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi çok atıl duran bir bina, hem de böyle bir atıllıktan kurtularak, sadece maddi bir yapı dışında manevi bir ruha da büründürülerek açılmış oluyor. Bu açıdan ben bu açılışı çok değerli buluyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise projenin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Uşak'ta Milli Mücadele'nin yaşandığı dönemdeki olayları resmedecek, gençlerimizin, öğrencilerimizin özellikle hafızalarına işletecek, güzel hikayeleri onlara anlatacak bir eser ortaya koymayı arzu ettik. Bu işi de hem vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri bir yer olsun istedik. Hem de gerçekten şehrimizin sembol yapılarından bir tanesi olması fikri ortaya çıktı. Şehrimizde atıl kalan eserleri, yapıları da tekrar kullanılabilir hale getirmeyi arzu ediyorduk. Atakule de bu anlamda maalesef uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle kullanılmıyordu. Burayı yıkmak yerine 100. yıla özel olarak gençlerimize armağan edelim istedik."

Programda, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ve protokol üyeleri müzeyi gezdi.

Kent merkezindeki Atapark'ta yer alan 46 metre yüksekliğindeki 12 katlı binanın her katında Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan fotoğraflar, tablolar yer alıyor.

Bazı katlarda ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykelleri bulunuyor.

Binanın son katında ise Cumhuriyet'in 10. yılında merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen simge fotoğraflardan "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğraf 3 boyutlu olarak sergileniyor.

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Kaynak: AA

Özgül Özkan Yavuz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak' açıldı - Son Dakika

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