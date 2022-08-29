Uşak'ta "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Uşak'ta "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı

29.08.2022 01:00
Uşak'ta "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini sundu.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini sundu.

Uşak Belediyesince düzenlenen Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışı için tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Ressam Devrim Erbil tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Ressam Erbil, Bakan Yardımcısı Yavuz ve protokol üyelerine sergisinde yer alan eserlerini tanıttı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbil, sergiyi Uşak'ta açmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu özel bir sergi. Bu özel güne ancak bunun yakışacağını düşündüm. Uşak'ın halının en büyük kentlerinden, en önemli merkezlerinden biri olduğunu sadece ben değil, dünya biliyor. Bu nedenle bu sergimde sadece resimlerimi değil, resimlerle eşit, aynı boyutlarda ipek halı, yün halı örneklerini, kimisi Türkiye'de, kimisi yurt dışında dokunmuş örneklerini getirdim. Bu belki de dünyada da ilk defa yapılmış bir sergi. Hem resmin kendisi hem resmin ipek halısı ya da yün halısı... Bunun çok daha büyüklerini yurt dışında açacağım. Ama bir Uşaklı olarak, Uşak'ta bu kurtuluş şenliklerine katılmayı bir görev saydım." dedi.

Açılışın ardından Erbil, "Sanat Ülkesi" dizisinin ilk kitabı olan "Devrim Erbil" adlı kitabının imza etkinliğine katıldı.

Programın ardından Atapark'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini sundu.

Meydanı dolduran vatandaşlar, gösteri sırasında söylenen türkülere ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Gösteriyi, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan da izledi.

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Kaynak: AA

İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 'Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz' gösterisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı - Son Dakika
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