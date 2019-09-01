Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Funda Kocabıyık, mesajında Ege Bölgesi'nin kadim şehri Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla kutlandığını belirti.

Anadolu insanının vatan, millet ve bayrak sevgisini ve kahramanlıklarını göstermesi bakımından kurtuluş günlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, bu günlerin tarihe not düşmenin yanında, geleceğe yön vermesi açısından da son derece önemli olduğunu bildirdi.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nın en çetin mücadelelerinin verildiği bu topraklarda kahramanca savaşarak düşmanı yenilgiye uğrattığını belirten Vali Funda Kcabıyık, şunları kaydetti:

"Yunan orduları başkomutanı Trikopis'in şehrimiz sınırlarındaki Göğem köyü sınırlarında esir alınması savaşın seyrini değiştirmiş ve kahraman Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla isimsiz binlerce kahramanın destanı olan bu şanlı mücadele sonunda bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve bu kutsal değerlere Türk milleti olarak canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü tebrik ediyorum."

Belediye Başkanı Çakın

Başkan Çakın ise 97 yıl önce Türk milletinin topyekun mücadele ederek işgal güçlerini büyük bir yenilgiyle uğrattığını ve kenti düşman işgalinden kurtardığını ifade etti.

30 Ağustos 1922'de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruz'u başlatmış ve Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaştığını hatırlatan Çakın mesajında şunları bildirdi:

"9 Eylül'e kadar devam eden bu süreçte, Uşak 1 Eylül tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. Yenilginin kaçınılmaz olduğunu anlayan düşman kuvvetleri geri çekilirken Uşak'ı ateşe vermiş, yakıp yıkmıştır. Ancak, küllerinden her daim yeniden doğmasını bilen bu millet, yeniden küllerinden doğmuş, Uşak kısa sürede tarih sahnesindeki yerini ebediyete kadar Türk toprağı olarak almıştır."

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da mesajında 1 Eylül ruhunu yaşatarak, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet ülküsüyle başarılara devam edeceklerini kaydetti.