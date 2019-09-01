Son Dakika Haberleri: Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

13 saat önce

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, System.String[]

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uşak Belediyesi önünde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

İsmet Paşa Caddesi üzerinden Tiritoğlu Park'ına ulaşan kalabalık, burada halk oyunları eşliğinde kutlama yaptı.

Etkinlikte konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurtuluş Savaşı'nda Uşak halkının önemli görev üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçler ve onların işbirlikçilerine unutamayacakları bir ders verdiğimiz gündür. Bugün kadim şehrimiz Uşakımızın bayram günüdür. Bizler, asırlar boyu biriktirdiği köklü bir kültüre ve medeniyete sahip olan yüce bir milletiz. 97 yıl önce kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen, bağımsızlığımıza göz dikmiş emperyalistlere karşı çok çetin ve kararlı bir mücadele vererek bu güzel, kadim şehrimizi düşman elinden kurtardık. Milletimiz var olsun."

Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Uşaklıların kurtuluş gününü kutladı.

Konuşmaların ardından eski Uşak fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kent merkezinde konser verdi.

Etkinliğe, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile protokol üyeleri katıldı.

Funda Kocabıyık, Uşak Belediyesi, Uşak, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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