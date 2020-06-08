Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika

Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak

Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan ve bölgede önemli turizm potansiyeline sahip olan 'Hamam Boğazı' termal tesisi, kapalı kaldığı 3 ay aradan sonra alınan hijyen önlemleriyle birlikte yeniden hizmete açılacak.

Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan ve bölgede önemli turizm potansiyeline sahip olan 'Hamam Boğazı' termal tesisi, kapalı kaldığı 3 ay aradan sonra alınan hijyen önlemleriyle birlikte yeniden hizmete açılacak. Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, "Tesisimizin suları oldukça şifalı, vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.


Banaz ilçesinde bulunan 49 bin metrekare alan yanında 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan 'Hamam Boğazı' termal tesisi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca kapalı kaldı. Faaliyete geçtiği günden bu yana binlerce kişiyi ağırlayan termal tesis, şifalı sularıyla pek çok hastalığa çare oluyor. Kadın ve erkek için ayrı projelendirilen termal tesiste; hijyen kurallarına uygun açık ve kapalı havuzlar, Türk hamamı, SPA, tuz odası, buhar odası, açık ve kapalı jakuziler bulunuyor. Aynı zamanda doğa harikası bir alanda bulunan tesis, saniyede 268 litre debisi ve 68 derece sıcaklığı ile önemli bir potansiyele sahip. Kapalı kaldığı 3 ay aradan sonra yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak olan tesiste hijyen kuralları ise üst düzeyde tutuldu.


"Vatandaşlarımızı bekliyoruz"


Termal tesisin 3 ay boyunca kapalı kaldığını, kontrollü normalleşme kapsamında yeniden hizmete açılacağını belirten Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, "Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tesisimizi hazırladık. Tesisimiz 500 kişilikse, biz bunu 250 kişiyle sınırlandırıp yeniden hizmet vermeye hazırladık. Belirli günlerde ziyaretçi sayısı günlük 400 ile 600 kişi arasında değişiyordu. Ama bu açılıştan sonra artacağını tahmin ediyoruz. Tesisimizin suları oldukça şifalı, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi bekliyoruz" diye konuştu.


"Konaklama sorunu kısa zamanda çözülecek"


Günübirlik olarak yararlanılabilen tesisteki konaklama probleminin en kısa zamanda çözüme ulaşacağını kaydeden Arpacı, şunları söyledi:


"İnşallah en kısa zamanda da konaklama sorunumuzu çözmek istiyoruz. Pandemiden dolayı her şeyi durdurduk ama bundan sonra en hızlı şekilde açıklarımızı kapatıp, sorunları en kısa zamanda çözmeyi planlıyoruz" dedi. - UŞAK

Termal, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika

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