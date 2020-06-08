Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika

Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak

Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak 'Hamam Boğazı' termal tesisi yeniden hizmete açılıyor Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan ve bölgede önemli turizm potansiyeline sahip olan 'Hamam Boğazı' termal tesisi, kapalı kaldığı 3 ay aradan sonra alınan hijyen...

Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak

'Hamam Boğazı' termal tesisi yeniden hizmete açılıyor

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan ve bölgede önemli turizm potansiyeline sahip olan 'Hamam Boğazı' termal tesisi, kapalı kaldığı 3 ay aradan sonra alınan hijyen önlemleriyle birlikte yeniden hizmete açılacak. Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, "Tesisimizin suları oldukça şifalı, vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Banaz ilçesinde bulunan 49 bin metrekare alan yanında 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan 'Hamam Boğazı' termal tesisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca kapalı kaldı. Faaliyete geçtiği günden bu yana binlerce kişiyi ağırlayan termal tesis, şifalı sularıyla pek çok hastalığa çare oluyor. Kadın ve erkek için ayrı projelendirilen termal tesiste; hijyen kurallarına uygun açık ve kapalı havuzlar, Türk hamamı, SPA, tuz odası, buhar odası, açık ve kapalı jakuziler bulunuyor. Aynı zamanda doğa harikası bir alanda bulunan tesis, saniyede 268 litre debisi ve 68 derece sıcaklığı ile önemli bir potansiyele sahip. Kapalı kaldığı 3 ay aradan sonra yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak olan tesiste hijyen kuralları ise üst düzeyde tutuldu.

"Vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Termal tesisin 3 ay boyunca kapalı kaldığını, kontrollü normalleşme kapsamında yeniden hizmete açılacağını belirten Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, "Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tesisimizi hazırladık. Tesisimiz 500 kişilikse, biz bunu 250 kişiyle sınırlandırıp yeniden hizmet vermeye hazırladık. Belirli günlerde ziyaretçi sayısı günlük 400 ile 600 kişi arasında değişiyordu. Ama bu açılıştan sonra artacağını tahmin ediyoruz. Tesisimizin suları oldukça şifalı, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi bekliyoruz" diye konuştu.

"Konaklama sorunu kısa zamanda çözülecek"

Günübirlik olarak yararlanılabilen tesisteki konaklama probleminin en kısa zamanda çözüme ulaşacağını kaydeden Arpacı şunları söyledi:

"İnşallah en kısa zamanda da konaklama sorunumuzu çözmek istiyoruz. Pandemiden dolayı her şeyi durdurduk ama bundan sonra en hızlı şekilde açıklarımızı kapatıp, sorunları en kısa zamanda çözmeyi planlıyoruz" dedi.

Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak

Termal, Banaz, Uşak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi         
19:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok         
19:39
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor         
19:22
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti         
19:19
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı         
18:55
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu         
18:36
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı         
18:35
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı         
18:13
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu         
18:10
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı         
18:09
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu         
18:06
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi         
18:02
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir         
17:50
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti         
17:44
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş         
17:43
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı         
17:41
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı         
17:37
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak         
17:30
Sadece Amanoslar'da yaşayan Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü         
17:24
Ömer Çelik'ten Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı         
17:21
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı         
17:19
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi         
17:05
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi         
16:57
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 20:29:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]