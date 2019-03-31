Son Dakika Haberleri: Uşak'ın Eşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hacı...

Uşak'ın Eşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hacı...

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hacı Mustafa Çetin kazandı.

Uşak'ın Eşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hacı..., System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hacı Mustafa Çetin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hacı Mustafa Çetin 4 bin 818, CHP adayı Yılmaz Tozan 4 bin 263, BTP adayı Ahmet Kozak 4 oy aldı.

Çetin'in özgeçmişi

Çetin, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı fakültede öğretim görevlisi olarak çalışan Çetin, görevi sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Sınavı'nı kazandı.

Çetin, 1993 yılında görevinden ayrılarak ticarete atıldı, 1995 yılında aile şirketi kurdu ve Eşme'de ticari faaliyetine devam etti.

Eşme'de 2014 yılında AK Parti'den belediye başkanı seçilen Çetin, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Hacı Mustafa Çetin, Uşak, AK Parti, Eşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ın Eşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hacı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]