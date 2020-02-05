Uşak'ın Eşme ilçesinde depreme dayanıksız okul binaları yıkılacak - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde, olası depremde risk taşıdığı değerlendirilen okul binaları yıkılacak.

Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Killi, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul binalarına ilişkin çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Killi, yapılan kontroller sonucu, Sıtkı Çetin Ortaokulu A ve B blokları ile spor salonu, Galip Çetin Ortaokulu eski binası, Şehit Alibey İlkokulu B bloğu, Kayapınar İlkokulu ve Ortaokulu ortak binası, Saraycık İlkokulu ve Ortaokulu ortak binası, Takmak Melih Günay İlkokulu ve Ortaokulunun ortak kullandığı eski binası, Güllü İlkokulu ve Ortaokulunun ana ve ek binası ile yemekhanesi için yıkım kararı alındığını söyledi.

Öğrencilerin can güvenliği açısından alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlandığını belirten Killi, bu okullarda eğitim öğretimin aksamaması için planlamaların yapıldığını ve tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Killi, "Bu eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır. Önümüzdeki haftadan itibaren bu okullarda öğrenim gören çocuklarımız, belirlenen başka okullarda eğitimlerini sürdürecek. Yenilenecek binalarımızın hepsi deprem yönetmeliğine uygun, modern binalar olacak." dedi.