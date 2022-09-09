Kazada yaralanan sürücüler, traktörün römorkundaki 8 tarım işçisi ve hafif ticari araçtaki 3 kişi olmak üzere 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.