Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama - Son Dakika

Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama

02.12.2020 12:18
Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama, System.String[]

Uşakspor'un tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Sarıyer maçı analizlerini yaptıklarını belirterek maça hazır olduklarını ifade etti.

Uşakspor'un tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Sarıyer maçı analizlerini yaptıklarını belirterek maça hazır olduklarını ifade etti. Öztürk, "İçeride avantajlı olduğumuzu ve kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, ligin 13. haftasında yarın Sarıyer'i konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarına devam eden Uşakspor'un golcüsü Mehmet Gürkan Öztürk, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Sarıyer takımını bildiklerini ve kaliteli isimlerden kurulu bir kadroları olduğunu dile getiren Öztürk, "Sarıyer takımını biliyoruz, isim olarak da kaliteli isimlerden kurulu. Zaten dirençli bir takım, az gol yiyip az gol atmış. Şuanda rakiplerimizden bir tanesi. Bunun için de analizlerimizi yaptık, maça hazırız. İyi bir takımla oynayacağız. İçeride avantajlı olduğumuzu ve kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi de oynayarak kazanırız" dedi.

"Taraftarımızın desteğini yanımızda hissediyoruz"

Takıma bu sezon başında katılan Öztürk, pandemi nedeniyle seyircili maçta oynamadığını belirten Öztürk, taraftarlardan sosyal medyadan destek aldığını, taraftarların desteklerini yanlarında hissettiklerini ve şampiyonluk yolunda onlara layık olmaya çalıştıklarını belirtti. Öztürk, "Taraftarımızla daha tanışamadım pandemiden dolayı. İnşallah bu beladan kurtuluruz bir an önce de taraftarımızla oynarız. Sosyal medyadan bize çok destek veriyorlar. Onların desteklerini yanımızda hissediyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz bu sene şampiyonluk yolunda. İnşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız. Onlar da mutlu olur. Devre arası sonrası ya da seneye inşallah yanımızda olurlar" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama
Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama
Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Gürkan, Uşakspor, Sarıyer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uşak'ın golcülerinden iddialı açıklama - Son Dakika Spor


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