Son Dakika Haberleri: Uşak'ın Sivaslı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hürrüyet...

Uşak'ın Sivaslı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hürrüyet...

22 dakika önce

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hürrüyet Şafak kazandı.

Uşak'ın Sivaslı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hürrüyet..., System.String[]
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hürrüyet Şafak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hürrüyet Şafak 2 bin 474 oy aldı.

-Şafak'ın özgeçmişi-

İlk ve orta öğrenimini Sivaslı ilçesinde tamamlayan Hürriyet Şafak, ilçede uzun yıllar ticaretle uğraştı. 2014 yılından itibaren CHP Sivaslı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Şafak evli ve 2 çocuk babası.

Şafak, Almanca biliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Hürrüyet Şafak, Uşak, Cumhuriyet Halk Partisi, Sivaslı, Güncel
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