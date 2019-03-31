Uşak'ın Sivaslı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hürrüyet...
22 dakika önce
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hürrüyet Şafak kazandı.
Uşak
'ın Sivaslı
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Hürrüyet Şafak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hürrüyet Şafak 2 bin 474 oy aldı.
-Şafak'ın özgeçmişi-
İlk ve orta öğrenimini Sivaslı ilçesinde tamamlayan Hürriyet
Şafak, ilçede uzun yıllar ticaretle uğraştı. 2014 yılından itibaren CHP Sivaslı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Şafak evli ve 2 çocuk babası.
Şafak, Almanca biliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA
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