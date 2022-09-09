Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü

09.09.2022 20:54
Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pınarbaşı beldesinden Tatar beldesi yönüne ilerleyen C.K. (62) idaresindeki 43 SD 846 plakalı otomobil, İlyas Işık'ın (79) kullandığı çapa motoruna arkadan çarptı.

Yaralanan Işık, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Sivaslı, Tatar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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