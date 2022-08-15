Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

15.08.2022 01:15
Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karahallı ilçesinden Sivaslı ilçesi istikametine ilerleyen Mustafa Candar (66) yönetimindeki 64 LH 757 plakalı motosiklet, Ağaçbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden E.T'in kullandığı 64 AAZ 032 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Candar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti
Kaynak: AA

Ağaçbeyli, Karahallı, Sivaslı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement