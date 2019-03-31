Son Dakika Haberleri: Uşak'ın Ulubey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Veli...

Uşak'ın Ulubey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Veli...

1 saat önce

Uşak'ın Ulubey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veli Koçlu kazandı.

Uşak'ın Ulubey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Veli..., System.String[]
Uşak'ın Ulubey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veli Koçlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veli Koçlu 2 bin 233, CHP adayı Ali Rıza Ada bin 884, MHP adayı Adnan Yörük 96 oy aldı.

Koçlu'nun öz geçmişi -

İlk ve orta öğrenimini Ulubey'de tamamlayan Veli Koçlu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra 2003 yılında öğretmenliğe başladı.

Evli ve iki çocuk babası Koçlu, iyi derecede İngilizce biliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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