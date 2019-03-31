Uşak'ın Ulubey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Veli...
1 saat önce
Uşak'ın Ulubey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veli Koçlu kazandı.
Uşak
'ın Ulubey
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Veli Koçlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Veli Koçlu 2 bin 233, CHP
adayı Ali Rıza Ada
bin 884, MHP
adayı Adnan Yörük
96 oy aldı.
Koçlu'nun öz geçmişi -
İlk ve orta öğrenimini Ulubey'de tamamlayan Veli Koçlu, Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra 2003 yılında öğretmenliğe başladı.
Evli ve iki çocuk babası Koçlu, iyi derecede İngilizce biliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı