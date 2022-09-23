Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan turizm tesisi hizmete açıldı - Son Dakika
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Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan turizm tesisi hizmete açıldı

23.09.2022 21:06
Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan turizm tesisi hizmete açıldı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekle kurulan 75 yataklı hotelin açılışı yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekle kurulan 75 yataklı hotelin açılışı yapıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2 milyon 348 bin liraya mal olan tesisin kuruluş maliyetinin yüzde 55'inin TKDK tarafından karşılandığını söyledi.

Tesisin ilçe turizmine katkı sağlayacağına işaret eden Vali Ergün, "Ulubey ilçesi Uşak'ın turizm anlamında ön plana çıkarılması ve tanıtılması gereken bir ilçesi. Hotelin buraya çok önemli hizmetler sunacağını ve aynı zamanda önemli bir eksiği de gidereceğini düşünüyorum." dedi.

Ergün, törenin ardından ilçedeki badem bahçelerini ziyaret etti ve üretim hakkında bilgi aldı.

Açılış ve ziyaretler sırasında Vali Ergün'e AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile resmi kurum temsilcileri eşlik etti.

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Kaynak: AA

Ulubey, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan turizm tesisi hizmete açıldı - Son Dakika

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