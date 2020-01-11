Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü - Son Dakika

Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

6 saat önce

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2) (GÜVENLİK KAMERASI)GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİUşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor.

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2) (GÜVENLİK KAMERASI)

GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİ

Uşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor. Zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışılıyor. Bu arada yüzü maskeli eli tabancalı 2 zanlının apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Apartmana gelen iki zanlının zemin kattaki daireye girip çıktığı görüntülerde görüldü.

GÖRÜNTÜ DTÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası

Haber- Kamera; Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)

Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

Resul Arslan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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