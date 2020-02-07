Uşak kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Uşak kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

13 dakika önce

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Uşak'ı da etkisi altına aldı.

Uşak kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Uşak'ı da etkisi altına aldı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düşerken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı.


Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Uşak'ta da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini gösteren kar ortaya güzel görüntüler çıkardı. İlçeler başta olmak üzere kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle vatandaşların uğrak noktası olan kent merkezindeki Atapark, karın yağmasıyla birlikte görsel şölen oluşturdu. 1 Eylül Stadyumundaki saha zemini devam eden kar yağışı sebebiyle adeta beyaz örtü ile kaplanırken, kent meydanında bulunan heykeller ise üstlerine yağan kar ile ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Öğrenciler hasretle bekledikleri karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.


Alınan bilgiye göre, kar yağışının gün boyu devam edeceği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisinin devam edeceği öğrenildi. - UŞAK

Sabah, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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