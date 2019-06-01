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UŞAK Kilim ve battaniye fabrikasında yangın 2 itfaiye eri yaralandı-AKTUEL

40 dakika önce

Kilim ve battaniye fabrikasında yangın 2 itfaiye eri yaralandıUşak'ta, kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kilim ve battaniye fabrikasında yangın 2 itfaiye eri yaralandı
Uşak'ta, kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken, 2 itfaiye eri yaralandı.
Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi üzerinde Mehmet Ekici'ye ait kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İşyeri çalışanları yangını itfaiye ekiplerine bildirip, ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları sürerken itfaiye erlerinden Hüseyin Karagöz, 5 metre yükseklikten, fabrikanın yanındaki deponun kapısının üzerinden zemine düşerek belini kırdı. Bir diğer itfaiye eri ise binadan başına düşen taş nedeniyle yaralandı. Her iki yaralı itfaiye eri, ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Fabrikadaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Alevler fabrikanın yakınındaki depoya sıçramazken, çalışanlar buradaki kilim ve battaniyeleri depodan çıkartarak araçlara yükledi.
UŞAK Kilim ve battaniye fabrikasında yangın 2 itfaiye eri yaralandı-AKTUEL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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